Wall Street chiude a due velocità

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,62% sul, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.783,02 punti. Segno più invece per il(+0,42%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,17%) e(-0,45%).Al top tra i(+1,14%),(+0,99%),(+0,97%) e(+0,93%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,90%.In retromarciache cede il 2,35%.Sulla stessa lineache cede l'1,93% eche arretra dell'1,40%Tra i(+8,76%),(+5,61%),(+3,57%) e(+3,35%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,10%.In apnea, che arretra del 3,06%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,17%.Calo deciso per, che segna un -1,93%.