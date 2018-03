Mercato americano in forte calo. Giù i tech

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Information Technology

Sanitario

Energia

Caterpillar

Dowdupont

3M

Facebook

KLA-Tencor

Alexion Pharmaceuticals

Liberty Interactive

(Teleborsa) - A picco Wall Street, con ilche accusa un ribasso dell'1,61%, Si abbattono le vendite anche sull', che continua la giornata a 2.705,51 punti, in forte calo dell'1,69%. Depresso il(-2,63%), come l'S&P 100 (-1,8%) mentre al G20 di Buenos Aires si discute di web tax Nessun dato macro rilevante nell'agenda odierna mentre si guarda con interesse alla prima riunione della Fed presieduta da Jerome Powell , in agenda mercoledì prossimo 21 marzo 2018.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Giù(-2,52%),(-1,91%) ed(-1,74%).Tutte le Blue Chip del Dow Jones. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -2,82%. In apnea, che arretra del 2,63%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,56%.per tutti i titoli del Nasdaq 100. Le peggiori performance si registrano su, che registra un -6,28% sullo scandalo dei profili "rubati" per fini elettorali . Lettera su, che registra un importante calo del 5,49%. Affonda, con un ribasso del 4,62%. Crolla, con una flessione del 4,36%.