Fincantieri punta a raddoppiare l'ebitda al 2022. Ricavi in aumento fino al 50%

Fincantieri

(Teleborsa) -ha chiuso il 2017 conoltre 5 miliardi di euro (+13% rispetto al precedente esercizio) e profittabilità in netta crescita con Ebitda di euro 341 milioni (+28% rispetto al 2016). Il risultato d'esercizio adjusted si è attestato a 91 milioni (+52%) mentre il risultato d'esercizio è pari a 53 milioni (+279%).L'di 314 milioni èrispetto ad euro 615 milioni al 31 dicembre 2016.per azione.Tra ifinanziari e strategici del, sono previsti:al 2022 previsti in crescita fino a circa il 50% rispetto al 2017; significativo aumento della profittabilità conal 2022 previsto, corrispondente ad una crescita dell’Ebitdaatteso al 2022dei ricavi. Inoltre,dalla gestione corrente nell’arco di piano finalizzata alla realizzazione di investimenti,e prosecuzione della remunerazione degli azionisti attraverso una sostenibile politica di distribuzione di dividendi., che vanta alcune leadership indiscusse, ottenute grazie alle nostre capacità e alla nostra diffusa presenza sullo scacchiere internazionale - ha commentato. Abbiamo dimostrato di saper gestire progetti, gare e commesse altamente complessi. Questo livello di eccellenza si traduce oggi in un carico di lavoro decennale, nella puntuale trasformazione del nostro soft backlog in ordini e nel rispetto dei programmi e degli impegni assunti verso una clientela sempre più esigente".