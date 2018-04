La borsa americana mette a segno il rimbalzo

S&P-500 che sale dell'1,26

(Teleborsa) - Giornata positiva per la borsa di New York, che mette a segno una risalita dell'1,65% sul Dow Jones. Bene anche l'%. Su anche il(+1,06%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,14%),(+1,52%) e(+1,45%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,02%),(+3,51%),(+3,03%) e(+2,61%).Al top tra i, si posizionano(+5,96%),(+4,00%),(+3,47%) e(+3,39%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -1,68%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,25%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,07%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,81%.