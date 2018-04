Wall Street di buon umore in avvio

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che avanza a 24.429,3 punti consolidando la serie di tre rialzi consecutivi avviata martedì scorso, dopo le ampie flessioni precedenti sui timori di una guerra commerciale con la Cina . Gli animi si sono rasserenati grazie anche alle ultime dichiarazioni del presidente americano, Donald Trump , che ha specificato: "non siamo in guerra commerciale con la Cina". L'indiceavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.662,03 punti. Sale il(+1,06%), come l'S&P 100 (0,7%).(+1,09%),(+1,00%) e(+0,95%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione dello 0,52%.Tra i(+2,10%),(+1,89%),(+1,85%) e(+1,43%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che accusa un calo dell'1,30%. Contrazione moderata per-0,61%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,56%.Al top tra i, si posizionano(+3,65%),(+3,63%) che rimbalza dopo lo scandalo Cambridge Analytica . Seduta all'insegna del toro a New York ,(+3,21%) e(+2,28%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-2,51%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.