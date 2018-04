Wall Street giù di tono per dazi e disoccupazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,61%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi avviata martedì scorso. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 2.628,79 punti, in calo dell'1,28%. In ribasso il(-1,21%).Gli investitori sono preoccupati per una possibile guerra commerciale tra USA e Cina , con il presidente americano,, che sta valutando di imporre ulteriori dazi sulle importazioni da Pechino per un valore di 100 miliardi di dollari. Il tycoon è consapevole che ciò porterà sofferenza sui mercati finanziari: "potremmo assistere a qualche perdita, ma quando avremo finito avremo un paese più forte, ed è di questo che si tratta", ha dichiarato Trump.si segnala, invece, la delusione del dato sul mercato del lavoro , che a marzo ha evidenziato un aumento degli occupati del settore non agricolo inferiore alle attese (+103mila contro i +193mila indicati dal mercato), con il tasso di disoccupazione stabile al 4,1% (+4% il consensus).(+0,3% m/m e +2,7% a/a), monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,84%),(-1,68%) e(-1,65%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Offerta, che registra una discesa del 3,30%. Pesante, che segna un calo del 2,58%. Male, che crolla del 2,07%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2%.Tra idel Nasdaq 100,(+0,92%) e(+0,80%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -19,22% dopo il fallimento di uno sperimentazione . Sensibili perdite per, in calo del 4,19% dopo la bocciatura di JP Morgan a underweight. In apnea, che arretra del 2,94%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,76%.