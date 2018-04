Beni Stabili, via libera dei soci a bilancio 2017 e dividendo

Beni Stabili

(Teleborsa) -si avvia ad una chiusura in rialzo dello 0,49%, nel giorno in cui l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio dell’esercizio 2017, chiuso con un risultato netto ricorrente di 101,7 milioni rispetto a 106 milioni del 2016, in salita del 7% rispetto all'obiettivo comunicato a luglio 2017.di locazione ammontano a 204,8 milioni, in aumento del +2,4% su base like-for-like sul portafoglio uffici a Milano. Il patrimonio immobiliare (valore di mercato) sale a 4.233 milioni su base consolidata (rispetto a 4.094 milioni a fine 2016).inoltre ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,033 euro per azione, che sulla base delle azioni emesse al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio (2.268.631.803), corrisponde a 74,9 milioni complessivi (74% del risultato netto ricorrente 2017 del Gruppo Beni Stabili).Inoltre, i soci hanno approvato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, fino a un ammontare massimo del 10% del capitale.