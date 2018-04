Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,87% sul; sulla stessa linea, lotermina la giornata in aumento dell'1,07%. Ottima la prestazione del(+2,12%), come l'S&P 100 (1,1%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,01%),(+1,87%) e(+1,12%).Tra i(+3,57%),(+3,45%),(+2,98%) e(+2,18%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,68%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,93%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+9,19%),(+4,57%),(+4,53%) e(+4,32%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,25%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,78%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,40%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,22%.