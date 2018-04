Borse europee prudenti. Focus sulla BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza a passo moderato per le principali borse europee, con lain attesa dell'L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,22. Sul fronte dei dati macro, il focus è sulla pubblicazione dell', relativo al mese di aprile. L'è sostanzialmente stabile su 1.326,9 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dello 0,71%.Sulla parità lo, che rimane a quota 116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,78%. Sul versante politico italiano, riparte oggi un nuovo round di consultazioni coordinato dal presidente della Camera, Roberto Fico , che ha ottenuto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, un mandato per esplorare una possibile intesa di Governo tra Movimento 5 Stelle e PD.avanza dello 0,21%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,42%. Poco mosso, che mostra un +0,02%., con ilche si attesta aRisultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,49% sul precedente. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,82%.di Milano, troviamo(+2,20%),(+0,74%) che ha alzato il velo sui conti del primo trimestre 2018 Denaro su(+0,60%) in fermento per l'assemblea dei soci chiamati ad approvare il bilancio 2017 . Tra i migliori anche(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,91%.di Milano,(+2,76%),(+1,25%),(+1,12%) e(+1,12%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,36%.