Piazza Affari sotto la parità insieme all'Europa

(Teleborsa) - Avvio in retromarcia per le principali borse europee che seguono la scia rossa lasciata da Wall Street.è debole mentre rimane in attesa del verdetto del Presidente della Repubblica sul'ultima tornata di consultazioni. Ci si aspettano pochi scambi allain questa giornata di festa del 25 aprile.



che si è chiuso con ricavi e utili in salita. Nel dettaglio, la big italo-francese dei chip ha archiviato i primi tre mesi dell'anno con undi 239 milioni di dollari contro i 108 milioni registrati nello stesso periodo nel 2017. In salita anche ilche si è attestato a 2,23 miliardi di dollari, in aumento del 22,2% rispetto agli 1,82 miliardi dell primo trimestre 2017.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,22%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%. Il petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%.in rossoche evidenzia un deciso ribasso dello 0,60%. Si muove sotto la paritàevidenziando un decremento dello 0,38%. Contrazione moderata perche soffre un calo dello 0,18%.Il listino milanese avvia la seduta con ribassi contenuti, con ilche scivola dello 0,10%, troncando così la scia rialzista sostenuta da sei guadagni consecutivi, iniziata il 17 di questo mese. Sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,14%.dii, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,48%, grazie ai conti del primo trimestre.che vanta un progresso dello 0,81%.invece, si abbattono sudopo che ieri 24 aprile l' assemblea degli azionisti ha confermato la fiducia al CEO Amosh Genish diche mostra una caduta del 2,30%.che scende dell'1,04%.