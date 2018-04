Piazza Affari apre la settimana senza slancio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -In una giornata in cui si respira aria di festività per l'imminente chiusura di domani 1° maggio, gli investitori rimangono incerti sulla strada da intraprendere. Nessuno spunto da Tokyo rimasta chiusa insieme alle borse cinesi mentre continua il dibattito sui dazi, con Londra, Parigi e Berlino che ammoniscono gli Stati Uniti sul fatto che l'UE non resterà a guardare , la situazione politica non riesce ad uscire dalla fase di stallo con la formazione di un nuovo Governo che sembra essere sempre più difficile . Ne è consapevole ancheche ha confermato il rating dell'Italia a BBB , con outlook stabile ma lancia l'allarme per i rischi rappresentati dall'incertezza politica del Paese e dal debito pubblico elevato.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,212. Lieve calo dell', che scende a 1.317,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,94%) si attesta su 67,46 dollari per barile.piccoli passi in avanti perche segna un incremento marginale dello 0,18%. Resta al paloche sale dello 0,03%. Stessa intonazione perche riporta un misero +0,07%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari che avvia sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a +0,02%. Sulla stessa linea, si muove intorno alla parità ildi Milano, troviamo(+3,22%),(+1,46%),(+1,51%) e(+0,96%). Sotto i riflettori Telecom, dopo che il Fondo Elliott ha confermato il suo sostegno ad, invece, si abbattono suche avvia le contrattazioni a -1,24%.perche cede un piccolo -0,58%., con un lieve calo frazionale dello 0,37%.