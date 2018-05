La Borsa di New York chiude in retromarcia

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-0,72%) e si attesta su 23.924,98 punti in chiusura, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia lo, che scivola a 2.635,67 punti. Poco sotto la parità il(-0,56%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori(-1,93%),(-1,76%) e(-1,41%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+4,42%) dopo una trimestrale che ha battuto le attese (+0,89%),(+0,71%) e(+0,63%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,19%.Affonda, con un ribasso del 2,14%.Crolla, con una flessione del 2,03%.Al top tra i(+2,74%),(+1,27%) e(+0,91%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -7,83%.Vendite a piene mani suche soffre un decremento del 5,18%.