Governo, Mattarella: lunedì 7 maggio nuovo giro di consultazioni

(Teleborsa) - Lunedì 7 maggio 2018 il Capo dello Stato,, darà il via a un, che si terranno in un'unica giornata, "per verificare se i partiti abbiano altre prospettive di maggioranza di governo"."A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste invariate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di governo", si apprende da un tweet del Quirinale dopo il Oggi 3 maggio si tiene la direzione del Partito Democratico ma l'esito sembra ormai scontato, dopo il secco "no" di Matteo Renzi alla formazione di un governo con i pentastellati.Tenta un riavvicinamento al capo del Movimento 5 Stelleil leader della Lega. "Di Maio è arrivato secondo, ma nonostante gli insulti sono pronto a mettermi al tavolo con lui e parlare di riforme". Sul tema, Salvini ha ribadito la sua fedeltà alla coalizione di centrodestra: "io rimango fedele non a una persona, ma al voto degli italiani. M5S e Pd hanno problemi interni, ma 60 milioni di italiani non possono dipendere da Di Maio e Renzi"."Fino all'ultimo proviamo a mettere insieme un Governo, ma gli altri non devono rimanere arroccati sul monte a dire quello mi piace e l'altro no", spiega Salvini avvertendo che tornare al voto sarebbe solo una perdita di tempo.