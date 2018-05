Wall Street chiude senza slancio

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 23.930,15 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,23%, chiudendo a 2.629,73 punti. Sulla parità il(-0,02%); in frazionale calo lo(-0,23%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,87%),(-0,85%) e(-0,44%).del Dow Jones,(+2%),(+1,32%),(+0,64%) e(+0,60%). Le, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,99%.che evidenzia una perdita dell'1,80%., con un decremento dell'1,47%.che cede lo 0,87%.(+3,82%),(+2,95%) e(+2,85%).Tra i, invece,che ha chiuso a -6,89%.suche soffre un decremento del 5,55%.perche registra un ribasso del 4,92%.perche lascia sul parterre il 2,81%.