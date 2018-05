Tonica Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue tonica la borsa di Wall Street che continua la scia positiva disegnata durante la seduta di venerdì, sulla scorta dei dati sugli occupati. Il report occupazionale degli Stati Uniti, relativo al mese di aprile, ha mostrato una creazione di posti di lavoro inferiore alle aspettative. Tuttavia, il tasso di disoccupazione è sceso più del previsto, ai minimi dei 17 anni e mezzo, attestandosi al 3,9%.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,66%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.677,72 punti. Positivo il(+0,87%), come l'S&P 100 (0,6%).(+1,76%),(+0,98%) e(+0,78%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,55%) e(-0,51%).Al top tra i(+2,73%),(+2,33%),(+2,22%) e(+1,58%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,18%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,89%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,88%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+4,98%),(+4,69%),(+4,40%) e(+4,14%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,78%.In caduta libera, che affonda del 4,79%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,3 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,73%.