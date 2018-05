Borse asiatiche chiudono in rialzo

(Teleborsa) -per i principali indici azionari orientali, seguendo la scia al rialzo lasciata ieri da Wall Street. sui mercati per le dichiarazioni odierne di Donald Trump , con ilcon l'Iran, reintroducendo le sanzioni del 2015.sotto le attese il dato sulla spesa delle famiglie in Giappone.Poco mosso l'indicedella borsa di Tokyo visto in rialzo dello 0,18% a 22,508 punti, fa meglio il paniereche guadagna lo 0,34%.Fanno meglio le borse cinesi conche segna +0,61%, mentreguadagna lo 0,53%. In grande spolvero anche(+1,77%).Tra le altre piazze asiatiche sorridono(+0,67%),(+0,25%) e(+0,82%).Segno meno invece per(-1,17%) e(-0,47%). Ancora un crollo per(-2,02%).