Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Nessun segnale di ripresa per Wall Street, che si conferma cauta a metà seduta in attesa del verdetto di Trump sull'Iran.Oggi la Casa Bianca farà sapere se gli Stati Uniti usciranno o meno dall'accordo sul nucleare in Iran firmato nel 2015 . Secondo indiscrezioni il Presidente americano avrebbe già comunicato al Presidente francese Macron l'intenzione di abbandonare l'accordo e la volontà di ripristinare le sanzioni a carico di Teheran aggiungendone di nuove.Ilcontinua dunque la seduta con un leggero calo dello 0,34%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'arretra dello 0,30%, ildello 0,44%.Al top tra i(+1,71%),(+1,17%) e(+0,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,59%.Preda dei venditoricon un decremento dell'1,39% sulle indiscrezioni relative ad una possibile contro offerta di Comcast sulla 21st Century Fox Al top tra i, si posizionano(+2,46%),(+2,18%),(+1,72%) e(+1,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che lascia sul parterre il 7,19%,, in calo del 5,53% e, che arretra del 5,46%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,36%dopo il bilancio a due colori