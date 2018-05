Italiaonline, utile più che raddoppiato nel primo trimestre

Italiaonline

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre con unrispetto agli 1,6 milioni al 31 marzo 2017.L’ Ebitda è pari a 12,7 milioni, in crescita rispetto al dato riportato al 31 marzo 2017 pari a 10,4 milioni, l’Ebitda margin è al 18,2% (14,8% nel pari periodo 2017).consolidati si attestano a 69,5 milioni rispetto ai 70,3 milioni conseguiti nel primo trimestre 2017 (-1,1%).Laal 31 marzo 2018 è positiva per 52,2 milioni (72,9 milioni al 31 dicembre 2017) e comprende circa 40 milioni di passività finanziarie dovute all’adozione anticipata al 1° gennaio 2018 del principio contabile IFRS 16.: Italiaonline si conferma la prima digital company italiana (dati febbraio 2018 ultimo mese disponibile | media 12m), con 4,8 milioni di utenti unici in media al giorno (+14% su base annua). Anche il dato sulla mobile audience ha visto Italiaonline al primo posto, davanti agli altri top player con oltre 2,4 milioni di utenti unici medi giornalieri (+13% su base annua). Infine, sempre i dati Audiweb, hanno confermato Italiaonline quale primo player per tempo speso nel giorno medio (11:07 min, +4,4% su base annua)."Nel primo trimestre del 2018 i, proseguendo la tendenza positiva già intrapresa negli ultimi trimestri del 2017 e- ha commentatodi Italiaonline -. Nell’ambito dei ricavi digitali il segmento di digital advertising, anche nel primo trimestre 2018, ha riportato una crescita a doppia cifra pari al +28,5%, ed in particolare l’offerta di media planning dedicata alle PMI (iOL Audience) ha riportato una crescita pari al +32%, permettendoci in tal modo di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento in Italia.- ha aggiunto il top manager - che ci permetterà di migliorare fortemente la qualità dei processi di vendita e di Customer service, superando gli effetti della legacy della ex Seat Pagine Gialle, e quindi di accelerare nella missione di sostenere lo sviluppo digitale delle imprese italiane".