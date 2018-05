Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 24.750,86 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l', che si posiziona a 2.721,04 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,41%; sui livelli della vigilia l'(-0,03%).. Il settore, con il suo -0,47%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,11%),(+1,41%),(+1,20%) e(+1,12%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,92%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,83%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,56%.Tra i(+4,02%),(+2,64%),(+1,81%) e(+1,17%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -32,43%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,6 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 2,52%.