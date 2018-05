Piazza Affari schiva le vendite del Vecchio Continente

FTSE MIB

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Pirelli & C

ENI

Banco BPM

BPER

Azimut

Prysmian

Leonardo

Banca Generali

Acea

CIR

Banca Farmafactoring

Salini Impregilo

Mutuionline

El.En

Zignago Vetro

Interpump

(Teleborsa) -, conche schiva le vendite che si erano abbattute sulnella prima parte della giornata. Intanto, alocontinua le contrattazioni in territorio positivo.In Italia cresce l'attesa per la formazione del nuovo Governo, con un nuovo mini giro di consultazioni con ilche ha chiesto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ancora tempo.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,23%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.318,9 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,47%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,82% a quota 130 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,91%.riporta un misero -0,19%. Chiude in calo ancheche mostra una performance pari a -0,18%. Poco mossache mostra un -0,02%.Piazza Affari sale di poco, riportando una variazione pari a +0,26% sul. Sulla stessa linea ilche chiude la giornata con un +0,22%.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 2,63%. In salitache mostra un incremento dell'1,44%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,42%. Sulla stessa lineache chiude la giornata in salita dell'1,43% . Le peggiori performance, invece, si registrano suche ottiene -3,40% dopo i conti del 1° trimestre. Crolla, con una flessione del 2,20%.Sotto pressionecon un forte ribasso dell'1,87%.Soffreche evidenzia una perdita dell'1,14%.del FTSE MidCap,(+3,43%),(+2,96%),(+3,26%) e(+2,60%), dopo le indiscrezioni che vedrebbero il Gruppo vagliare il delisting da Piazza Affari per quotarsi a Wall Street Le più forti vendite, invece, si manifestano suche chiude le contrattazioni a -6,27%.suche soffre un decremento del 4,30%.perche registra un ribasso del 2,09%.perche lascia sul tappeto una perdita del 2,46%.