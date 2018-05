Positivo il Mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Sanitario

Energia

Utilities

United Health

Wal-Mart

Pfizer

Dowdupont

Travelers Company

Johnson & Johnson

Symantec

Xilinx

Western Digital

Qualcomm

Mercadolibre

Tesla Motors

Cerner

Wynn Resorts

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,27%, mentre, al contrario, incolore lo, che archivia la seduta a 2.730,13 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il(+0,17%), come l'S&P 100 (0,2%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,65%) e(+0,63%). Il settore, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,98%),(+1,22%),(+1,04%) e(+0,88%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,96%.Si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,58%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,63%),(+3,78%),(+2,94%) e(+2,73%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,38%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,02%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,93%.In caduta libera, che affonda del 2,05%.