Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,78%, arrestando la serie di otto rialzi consecutivi, avviata il 3 di questo mese. Si posiziona sotto la linea di parità lo, che si ferma a 2.711,45 punti.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,29%),(-0,96%) e(-0,88%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,97%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,79%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,62%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,60%.(+4,35%),(+2,29%),(+1,91%) e(+1,72%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -4,69%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,90%. In caduta libera, che affonda del 3,84%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,85%.