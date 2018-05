Piazza Affari in rosso frena i listini europei

S&P-500

(Teleborsa) -, frenando anche iche tuttavia resistono alle vendite. La preoccupazione degli investitori italiani sugli sviluppi nella formazione del nuovo Governo tra M5S e Lega , si ripercuote nelle sale operative. Intanto, dall'altra parte dell'oceano, la borsa di Wall Street procede cauta con loche segna un +0,12%.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,47%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,38%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 71,03 dollari per barile.Sale molto lo, raggiungendo 147 punti base, con un deciso aumento di 17 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,09%.avanza dello 0,20%. Senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,26%., con ilche lascia sul terreno il 2,32%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso. Sulla stessa linea, giornata nera per ilche scivola del 2,29%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,78% sul precedente. Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,94%),(-3,91%) e(-3,68%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani suche vanta un incremento del 12,23%, grazie ai giudizi di Morgan Stanley e Bernstein , mostrando un incremento dell'1,84%., che vanta un progresso dello 0,88%.che registra una plusvalenza dello 0,61%., invece, si sono registrate suche ha chiuso a -5,47%., con un ribasso del 5,37%.che, all'indomani della trimestrale, mostra una flessione del 5,28%.che soffre un decremento del 4,72%.Tra i(+19,73%) c he si è allineata al prezzo dell'Opas promossa da Vittoria Capita l, ed(+3,20%)., invece, si sono abbattuti suche ha archiviato la seduta a -6,03%, dopo la diffusione dei ricavi del primo trimestre per, che registra un ribasso del 5,57%.a per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,09%. Inche affonda del 4,99%.