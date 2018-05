Scuola, Contratto Lega-M5S: doccia fredda per i docenti precari

(Teleborsa) - Nella versione definitiva del programma ultimato dai due raggruppamenti politici cui sta per essere affidato l’esecutivo, viene riportata la seguente formulazione: "Particolare attenzione dovrà essere posta alla questione dei diplomati magistrali e, in generale, al problema del precariato nella scuola dell’infanzia e nella primaria fase transitoria per una revisione del sistema di reclutamento dei docenti".Ne consegue - spiega il- che l’ipotesi più probabile di, che prevede solo lo svolgimento di una prova orale, ma i docenti saranno inseriti in una graduatoria regionale dalla quale, per alcune classi di concorso,Secondo Anief, questa ipotesi non risolverebbe il problema del precariato. "Se si vuole risolvere una volta per tutte la supplentite – spiega– non ci stancheremo mai di dire che non servono formule transitorie e concorsi riservati.per tutti gli abilitati all'insegnamento. Lo abbiamo detto da tempo, producendo una bozza di decreto legge urgente che alcuni partiti politici hanno fatto loro interpellando la Ministra dell'Istruzione sul da farsi: ora spetta al Governo recepirla,".