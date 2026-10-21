Decreto Scuola, Anief chiede la tutela degli organici

ha sempre prestato grande attenzione ai temi del, adesso in particolare lo fa con il, che verrà convertito in legge entro novembre prossimo". E' quanto ricorda, Segretaria generale Anief."Abbiamo chiesto in particolare. - sottolinea la sindacalista - Deve essere possibile che i posti che vengono riconfermati di anno in anno per più di 36 mesi vengano trasformati inE al momento non è così"."C'è una tutela per ladei docenti, ma questo, quindi serve la trasformazione in organico di diritto dei posti in deroga che superano i 36 mesi di riconferma"."E poi, ancora, sul PEI serve che le, per consentire la corretta formulazione degli organici entro il mese di settembre successivo e, poi, che sia possibile. Questo perché la maggior parte delle necessità emerge durante l'attività didattica", conclude Rosano.