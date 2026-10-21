Decreto Scuola, Anief chiede la tutela degli organici

"Anief
ha sempre prestato grande attenzione ai temi del sostegno
, adesso in particolare lo fa con il Decreto scuola
, che verrà convertito in legge entro novembre prossimo". E' quanto ricorda Daniela Rosano
, Segretaria generale Anief.
"Abbiamo chiesto in particolare tutela degli organici
. - sottolinea la sindacalista - Deve essere possibile che i posti che vengono riconfermati di anno in anno per più di 36 mesi vengano trasformati in organico di diritto.
E al momento non è così".
"C'è una tutela per la continuità didattica
dei docenti, ma questo non garantisce la stabilità del posto
, quindi serve la trasformazione in organico di diritto dei posti in deroga che superano i 36 mesi di riconferma".
"E poi, ancora, sul PEI serve che le ore di sostegno vengano stabilite entro il 30 giugno
, per consentire la corretta formulazione degli organici entro il mese di settembre successivo e, poi, che sia possibile riformulare anche la richiesta delle ore in corso d'anno
. Questo perché la maggior parte delle necessità emerge durante l'attività didattica", conclude Rosano.
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