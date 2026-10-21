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Decreto Scuola, Anief chiede la tutela degli organici

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"Anief ha sempre prestato grande attenzione ai temi del sostegno, adesso in particolare lo fa con il Decreto scuola, che verrà convertito in legge entro novembre prossimo". E' quanto ricorda Daniela Rosano, Segretaria generale Anief.

"Abbiamo chiesto in particolare tutela degli organici. - sottolinea la sindacalista - Deve essere possibile che i posti che vengono riconfermati di anno in anno per più di 36 mesi vengano trasformati in organico di diritto. E al momento non è così".

"C'è una tutela per la continuità didattica dei docenti, ma questo non garantisce la stabilità del posto, quindi serve la trasformazione in organico di diritto dei posti in deroga che superano i 36 mesi di riconferma".

"E poi, ancora, sul PEI serve che le ore di sostegno vengano stabilite entro il 30 giugno, per consentire la corretta formulazione degli organici entro il mese di settembre successivo e, poi, che sia possibile riformulare anche la richiesta delle ore in corso d'anno. Questo perché la maggior parte delle necessità emerge durante l'attività didattica", conclude Rosano.
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