Carta del docente 2026 importo sarà stabilito a gennaio 2027 - Anief ricorda le novità

"Ile i docenti che hanno potuto accedere. Questo perché,Quindi, entro il 30 gennaio 2027, ci sarà un nuovo decreto che andrà a stabilire l". Lo ha dichiarato"Ad oggi, quindi, i docenti che accedono alla Carta docentee questo prevede anche l'impossibilità, per quanti avessero avuto un accredito nell'anno scolastico 2025-26, di acquistare tablet, PC e tutto quanto quello che riguarda software e hardware. Questo proprio in base alla nuova normativa.Resta fermacon supplenze brevi e saltuarie che negli anni precedenti non hanno ottenuto il, di fare ricorso per ottenere in tribunale l'attribuzione del bonus per gli anni che non sono stati riconosciuti dal Ministero.Sulal nostro ricorso e tutte le informazioni utili", conclude Cozzetto.