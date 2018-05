Vivendi, primo trimestre in forte crescita

Vivendi

Mediaset

TIM

Havas

Vivendi

(Teleborsa) -Il colosso francese, attivo nel campo dei media e delle comunicazioni nonché titolare di partecipazioni rilevanti inIl Gruppo, guidato dal francese Vincent Bollorè, ha registrato undai 2,680 miliardi del primo trimestre del 2017.che si aspettavano una crescita dell'1,2% in più.società attiva nella comunicazione d'impresa, che ha generato ricavi per 482 milioni di dollari. Il risultato beneficia inoltre dell'incremento delleche ha visto crescere del 4,5% i propri ricavi (a 1,222 milioni di euro) grazie ad abbonamenti e streaming.Aumentano anche gli abbonati al, che registra 620,000 abbonati in più dell'anno passato per un totale di 15,3 milioni, con una crescita dei ricavi del 2,5% a 1,298 milioni di euro., dove attualmente