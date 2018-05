Allarme Fitch sull'Italia. Spread a un soffio di 180 punti. Piazza Affari va giù

spread

(Teleborsa) - "L'accordo di governo tra i due partiti più populisti ed euroscettici d'Italia, aumenta i rischi per il profilo di credito della nazione, soprattutto attraverso un allentamento fiscale e potenziali danni alla fiducia". E' l'allarme lanciato dall'agenziache sottolinea come il rischio dipenda da quanto Movimento Cinque Stelle e Lega saranno in grado di applicare il programma Sulla scia della notizia diffusa dall'agenzia di rating, lotra BTP e Bund è volato a 178 punti base, a un soffio da quota 180, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,32%.della prima parte della seduta. Forte calo del(-1,63%), che ha toccato 23.068 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,58%.Decolla, con un importante progresso del 2,19%.avanza dell'1,67%.I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche, in particolare su, che continua la seduta con -7,50%. In caduta libera, che affonda del 6,83%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,92 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 4,81%.Il contratto di governo che sarebbe alla base di un esecutivo Lega-Movimento cinque stelle "è" - continua Fitch - secondo cui l'effetto espansivo del reddito di cittadinanza, della flat tax e della revisione della riforma Fornero sulle pensioni "non sarebbero controbilanciati" dalla riduzione dell'evasione fiscale e dalla scure sui condoni.