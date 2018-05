Cedole e politica a Milano: spread oltre 180, banche in allarme. Fitch critica governo

spread

(Teleborsa) - Finale in forte ribasso per la borsa milanese mentre sono, dopo la chiusura dell'accordo di programma per il nuovo governo . Chiudono sopra la parità le altri principali borse europee,Il listino di Piazza Affari era in odore di rimonta nel pomeriggio, aiutato da alcuni acquisti selettivi, ma a peggiorare le cose ci si è messa l 'agenzia di rating Fitch che ha criticato il governo M5S-Lega , facendo scivolare nuovamente nel baratro i titoli di Palazzo Mezzanotte."L'accordo di governo tra i due partiti più populisti ed euroscettici d'Italia, aumenta i rischi per il profilo di credito della nazione, soprattutto attraverso un allentamento fiscale e potenziali danni alla fiducia" - ha dettosottolineando come il rischio dipenda da quanto Movimento Cinque Stelle e Lega saranno in grado di applicare il programma Sulla scia dell'allarme lanciato dall'agenzia di rating, lotra BTP e Bund è volato, al2017, mettendo in allarme, in particolare, i titoli bancari, oggi i peggiori. Il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,35%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,176. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 71,28 dollari per barile., la piazza di, è rimasta chiusa per festività. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,03%. Giornata moderatamente positiva anche per, che sale di un frazionale +0,41%. Sessione da dimenticare, invece, per la Borsa italiana, con ilche lascia sul terreno l'1,52%, su cui ha pesato lo stacco cedole di alcune società.A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 4,34 miliardi di euro, con un incremento di ben 711,4 milioni di euro, pari al 19,59% rispetto ai precedenti 3,63 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,11 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,74 miliardi di azioni.Su 225 titoli trattati in Borsa di Milano, 123 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 89. Invariate le rimanenti 13 azioni.In luce sul listino milanese i comparti(+1,69%),(+1,26%) e(+1,20%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,09%),(-3,14%) e(-2,84%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+2,61%).Ottima performance anche per, che registra un progresso del 2,16%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,67%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute sulle banche, come, che ha terminato le contrattazioni a -7,33%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,76%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,16%. In caduta libera, che affonda del 5,02%.Tra i(+3,98%),(+3,64%),(+2,08%) e(+1,96%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,86%.