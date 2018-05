Wall Street chiude con il segno meno

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata no per il listino USA, con ilche cede lo 0,72% interrompendo la serie di rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso. Sulla stessa linea loche termina la giornata in calo dello 0,31%. Lieve calo per il(-0,17%)Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, i settori(-1,28%),(-1,25%) e(-0,91%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+0,82%),(+0,79%) e(+0,66%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,42%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,56%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,40%),(+2,57%),(+1,97%) e(+1,61%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,33%.