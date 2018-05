Sell-off sui mercati azionari. Spread oltre 190 punti

spread

(Teleborsa) - Pesanti ribassi in chiusura di giornata vengono registrati dalle principali borse europee, appesantite dal rallentamento della crescita della zona euro , nel mese di maggio. Affonda Piazza Affari penalizzata dall' incertezza per la situazione politica italiana e sui timori che ilpossa portare ad un. Preoccupazioni che hanno fatto volare lo, massimo da inizio giugno 2017. Il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,40%.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,49%, dopo aver bucato al ribasso quota 1,17 dollari . L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.293,2 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 71,56 dollari per barile, con un calo dello 0,89%.spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,47%,scende dell'1,13% edell'1,32%., in flessione dell'1,31% sulIn Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 3,05 miliardi di euro, dai 2,99 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 1,21 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,24 miliardi.227 sono le azioni scambiate: tra queste, 156 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 52 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 19 azioni del listino milanese.Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-2,27%),(-1,91%) e(-1,72%)., che mette a segno un +1,09%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,43% sulla discesa dei prezzi del greggio. Sessione nera anche per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,29%.Tra i(+2,90%),(+2,34%),(+2,04%) e(+1,99%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,97%.