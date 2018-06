Piazza Affari recupera sul finale. Torna a salire lo Spread

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, supportate nel pomeriggio dall' avvio in verde di Wall Street Il Listino milanese era stato penalizzato dall' ennesima ondata di vendite sui bancari sulalla luce del discorso pronunciato dal Premier Conte al Senato C'è attesa ora per la. Alle 17.45 è iniziata la prima chiama per le votazioni, che si concluderanno in serata.Sul valutario l'avanza a quota 1,178 mentre tra le commodities l'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,31%, il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) cede l'1,11% a 64,79 dollari per barile., attestandosi a 244 punti base, con un aumento di 8 punti base. Il rendimento del BTP decennale è ora al 2,89%.porta a casa un piccolo aumento dello 0,34%,dello 0,33%. Piatta; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 24.039 punti. Guadagni frazionali per il(+0,3%), come il FTSE Italia Star (0,7%).In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,12 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i contratti si sono attestati a 349.195, rispetto ai precedenti 317.372, mentre i volumi scambiati sono passati da 1,04 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,08 miliardi.Su 223 titoli trattati in Piazza Affari, 97 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 111. Invariate le rimanenti 15 azioni.di Milano, troviamo, che chiude con un rialzo del 5,93% dopo i numeri sulla raccolta di maggio . Molto bene anche il(+4,41%),(+3,83%), che pure ha pubblicato i dati sulla raccolta , e(+3,20%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,29%,-1,12% e-1,09%.Tra i(+7,43%),(+4,04%),(+2,72%) e(+2,42%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,73%.