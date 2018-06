Mediaset, P.S.Berlusconi preannuncia un "semestre in territorio positivo"

Mediaset

(Teleborsa) - "Dopo un primo trimestre molto difficile e un aprile buono, dove abbiamo fatto davvero bene, con maggio e il Mondiale dovremmo chiudere il semestre in territorio positivo". E' quanto dichiarato dall'Amministratore Delegato di, nel corso della presentazione dell'offerta relativa ai Mondiali di Calcio 2018 che saranno trasmessi sui canali del Biscione.Parlando della querelle conha detto: "Andiamo avanti per vie legali, la prossima udienza è a ottobre ". Questa la laconica dichiarazione dell'dopo la mancata acquisizione di Premium da parte di Vivendi. La vicenda, ha aggiunto, "nulla c'entra" con l'accordo commerciale siglato con Sky, "Vivendi ha rotto un contratto firmato che prevedeva un importantissimo accordo strategico, l'accordo con Sky è legato alla vendita di alcuni contenuti".Il futuro di Mediaset "", anche attraverso delle partnership con grandi gruppi. A questo proposito,: "Mediaset sta parlando conper la vendita di contenuti. Stiamo parlando con Netflix per eventuali collaborazioni che vanno da una vendita di contenuti che già abbiamo, come Medusa e altri, a eventuali coproduzioni".Per quanto riguarda, l' accordo commerciale siglato con Sky , questo "ha disteso molto i rapporti tra di noi, oggi i rapporti soni migliori e abbiamo alcune visioni rispetto al futuro che coincidono e quindi penso che sì, che questa sia un ottima possibilità", ha spiegatoin merito alla possibilità che Canale 5, Italia 1 e Rete 4 possano tornare presto a essere ritrasmessi sui canali Sky.Non poteva mancare una battuta sul nuovo Governo : "Non temo nessun tipo di reazione nei nostri confronti, sarebbe fuori dal mondo e non avrebbe alcun senso".