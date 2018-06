Conte al G7, debutto internazionale del Premier

(Teleborsa) - Occhi puntati su, in Canada, dove oggi si aprirà il G7: il summit internazionale che si svolgerà dall'8 al 9 giugno. Il vertice vedrà incontrarsi, come di consueto, i leader delle sette nazioni più avanzate al mondo. C'è grande attesa per il Presidente del Consiglio italiano. Al suo debutto internazionale, il Premier avrà tutti gli occhi puntati addosso.L'agenda diè fitta di impegni: avrà bilaterali con il cancelliere tedesco, con il presidente USA, il presidente francese, il Primo Ministro britannicoil Premier canadeseIl professore non si mostra per nulla intimidito, anzi è determinato a farsi subito "portavoce degli interessi dei cittadini italiani", convinto che "la prima posizione dell'Italia sarà farsi conoscere, la seconda farsi rispettare".Intanto, ieri 7 giugno, asi è svolto il Primo Consiglio dei Ministri del neonato Governo. In assenza del Presidente del Consiglio in volo per il, la seduta è stata presieduta dal vicepremierche sui dazi imposti dagli USA ha le idee chiare: "Le politiche commerciali vanno ristudiate. L'Italia è una potenza che esporta e quindi va protetto il Made in Italy, penso che le politiche di Trump siano soprattutto per arginare la prepotenza tedesca e l'Italia non deve subire ne' l'una ne' l'altra manovra".Sulle barriere commerciali l'Italia è ufficialmente schierata con l'Unione Europea in Quebec avrà il suo primo colloquio anche con il presidente della Commissione UE,. E con i colleghi europei avrà modo di aprire la discussione in vista del Consiglio "sul futuro dell'UE" di fine giugno: all'ordine del giorno temi cruciali come l'immigrazione e l'unione bancaria e monetaria.