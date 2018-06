Timidamente positivo il mercato americano

Dow Jones

Alexion Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, con gli operatori in attesa della riunione del FOMC della Fed , che potrebbe annunciare un rialzo dei tassi d'interesse.Riflettori puntati anche sul summit tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un , in calendario domani 12 giugno.Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilin rialzo dello 0,3% e l'che avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.788,7 punti. Consolida i livelli della vigilia il, guadagni frazionali per l'(+0,33%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,25%),(+0,84%) e(+0,63%).Al top tra i(+1,59%),(+1,10%),(+0,86%) e(+0,85%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su-1,27%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,75%.Tra i(+4,23%),(+3,68%),(+3,64%) e(+3,36%). Offerta, che sta cedendo il 2,66%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,39%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,42%.arretra dell'1,36%.