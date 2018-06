Piazza Affari tonica in un'Europa ancora cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dove le borse confermano una performance incerta, in attesa dell'e dopo il pessimo dato sul Indice Zew ).E' subito scemato l'effetto benefico dell', durante il quale sono stati fatti progressi sulle trattative per il nucleare.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,179. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,24%.Torna a scendere lo, attestandosi a 228 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,79%.andamento cauto percon un +0,06%, dimessa, che cede lo 0,25%, debole, che segna un decremento marginale dello 0,21%., che mostra sulun rialzo dello 0,50%.Tra idi Milano, in evidenza le utilities con(+1,97%) ed(+1,60%).Bene anche(+1,51%) e(+1,45%).Le peggiori performance sono quelle degli assicurativi, conche perde l'1,63% edcon uno svantaggio dell'1,18%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,83%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,71%.