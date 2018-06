Spagna, l'inflazione supera target BCE. Massimo da aprile 2017

(Teleborsa) - Confermata in salita l'inflazione in Spagna che supera il target fissato dalla BCE (2%).Secondo l', nel mese di maggio, l'indice dei prezzi si è confermato in salita dello 0,9% su base mensile, rispettando così la stima preliminare e le aspettative degli analisti.Su base annuale, invece, si è registrata una crescita del 2,1% oltre il 2% stimato nella prima lettura e atteso dal consensus.L'inflazione armonizzata annuale registra una crescita del 2,1% (come nella prima lettura) ed a livello mensile un +0,9% (confermando la stima preliminare). Centrate le aspettative di mercato.