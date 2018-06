Wall Street positiva dopo la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street il giorno dopo che il FOMC della Federal Reserve ha deciso di aumentare il costo del denaro di un quarto di punto, portando il tasso di riferimento sui Fed Fund a 1,75%-2%. Una decisione presa all'unanimità ed in linea con le aspettative di mercato e degli analisti.Si tratta della seconda stretta, quest'anno. La banca centrale americana vede altri due rialzi nel 2018, per un totale di quattro nel corso dell'anno e tre rialzi nel 2019.Sulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,33% a 25.285,2 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.782,97 punti. In frazionale progresso il(+0,59%), come l'S&P 100 (0,2%).Prima dell'avvio del mercato, sono stati pubblicati i prezzi import ed export di maggio , le vendite al dettaglio di maggio e le nuove richieste settimanali di sussidi per la disoccupazione . Per la giornata odierna sono attesi ancora: le scorte industriali e d un aggiornamento sugli stoccaggi di gas negli Stati Uniti.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,80%),(+0,64%) e(+0,50%).del Dow Jones,(+1,45%),(+0,87%),(+0,77%) e(+0,74%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,56%.Al top tra i, si posizionano(+3,56%),(+2,71%),(+2,48%) e(+1,99%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,70%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,66%.