Mercato americano positivo

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 25.119,89 punti; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.809,55 punti. Poco sopra la parità il(+0,63%), come l'S&P 100 (0,3%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,32%),(+0,81%) e(+0,78%).del Dow Jones,(+3,51%),(+2,07%),(+1,34%) e(+1,20%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,58%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,35%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,85%.Altra i, si posizionano(+4,82%),(+4,06%),(+3,17%) e(+2,49%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,24%.In caduta libera, che affonda del 2,99%.Pesante, che segna una discesa di ben -2 punti percentuali.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,40%.