Wall Street chiude a due colori. Rialzi sul Dow Jones, scivola il Nasdaq

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura solo sulche ha messo a segno un +0,44%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità loche perde lo 0,30%. In calo il(-1,44%) che ieri 26 luglio ha sofferto della debacle dibersaglio di vendite dopo i conti annunciati il 25 luglio a mercati chiusi che hanno deluso le attese e hanno rivelato una guidance debole.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,14%),(+0,84%) e(+0,61%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,64%) e(-0,50%).del Dow Jones,(+2,55%),(+2,11%),(+1,76%) e(+1,52%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -1,76%.Calo deciso perche segna un -1,09%.Sostanzialmente deboleche registra una flessione dello 0,79%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,71%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,59%),(+7%),(+4,79%) e(+4,46%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati suche ha archiviato la seduta a -18,96%.Sessione no perche lascia sul tappeto una perdita del 10,18%.In caduta liberache affonda del 4,91%.Pesanteche segna una discesa di ben -3,14 punti percentuali.