Borse caute. Piazza Affari mostra un timido più

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. La giornata è ricca di dati macro e conti trimestrali, mentre si guarda all'appuntamento clou della settimana con lasvelerà le sue decisioni tema di politica monetaria. Nulla di fatto, invece, per la Bank of Japan che ha lasciato i tassi invariati Intanto, dall'incontro traa Washington è scaturita " forte sintonia tra Italia-USA ", come rivelato dal Premier italiano.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,173. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.221,4 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 69,87 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 234 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,76%.dimessa, che si adagia poco sopra i livelli della vigilia. Senza slancioche negozia con un +0,17%, eè stabile, riportando un misero +0,05%.Seduta in lieve rialzo peri, con ilche avanza dello 0,50%. Sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando dello 0,47%. Poco sopra la parità il(+0,38%).di Piazza Affari, in evidenzache mostra un incremento del 7,70%, all'indomani dei conti. In lucecon un ampio progresso dell'1,22%, dopo aver annunciato conti in salita.Andamento positivo perche avanza di un discreto +1,19%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,20%. I più forti ribassi, invece, si verificano suche apre la seduta con -0,84%.Fiaccache mostra un decremento dell'1,03%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,17%) che avanza dopo i conti annunciati ieri 30 luglio.(+2,67%),(+2,23%) e(+2,06%). Le peggiori performance, invece, si registrano suche ottiene -1,27%.Spicca la prestazione negativa diche scende dell'1,19%.Discesa perche cede l'1%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,43%.