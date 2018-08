Assaeroporti, Valentina Lener nuovo Segretario Generale

(Teleborsa) -. La nomina è stata formalizzata nella riunione del, che si è tenuto a Roma nella sede dell’Associazione confindustriale che rappresenta gli aeroporti italiani.per l'impegno e i risultati ottenuti raggiungendo importanti obiettivi in anni di lavoro per l'Associazione., trattando in particolare, per oltre 15 anni, questioni attinenti al trasporto aereo. In tale ambito ha svolto attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale, occupandosi, tra l’altro, di regolazione e prestando la propria consulenza nell’ambito delle relazioni con Enti e Istituzioni.Dal 2006 ha collaborato all’attività di formazione e di divulgazione scientifica del. Relatrice in corsi e convegni specialistici, ha curato numerose pubblicazioni della Collana "I Quaderni dell’Aviazione Civile".. La nostra mission continuerà ad essere quella di valorizzare il comparto, rimarcandone la strategicità e le grandi opportunità di sviluppo, anche allo scopo di intercettare la sempre maggiore domanda di traffico aereo".