Borse europee riflessive in avvio

(Teleborsa) -, concentrate sugli sviluppi della guerra commerciale tra USA e Cina , brutte notizie sono giunte dagli ordini all'industria tedeschi L'riporta una variazione pari a -0,08%. Poco mosso l'. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) registra un guadagno frazionale dello 0,39%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,58% a quota 248 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,90%.incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, senza slanciocon un +0,08%, guadagno moderato perche avanza dello 0,21%.In positivo i comparti(+0,59%),(+0,53%) e(+0,49%). Il settore, con il suo -0,45%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari,avanza dell'1,44%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,57%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che accusa una flessione del 6,45%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,32%.del FTSE MidCap,(+2,75%),(+1,68%),(+1,58%) e(+1,20%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-4,21%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,32%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,19%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,04%.