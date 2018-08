Mercati europei in calo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa e termina sulla linea di parità.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,156. L'è sostanzialmente stabile su 1.211,2 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,68%.Invariato lo, che si posiziona a 250 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,89%.andamento cauto per, -0,14% seguita da, +0,06% e, -0,03%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 21.580 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,38 miliardi di euro, in deciso ribasso (-19,7%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,96 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 275.172, rispetto ai precedenti 321.747 ed i volumi scambiati sono passati da 1,15 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,19 miliardi.Tra i 223 titoli trattati, 93 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 109 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 21 titoli.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,43%),(+1,78%) e(+1,34%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,85%),(-0,67%) e(-0,59%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 2,99% dopo l' ottimismo sul futuro del Gruppo mostrato dall'Amministratore Delegato Cao Su di giri(+2,06%).Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,89%.avanza dell'1,80%. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,95%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,65%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,04%.di Milano,(+17,39%),(+4,23%),(+4,03%) e(+3,61%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,68%.