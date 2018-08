Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,50% a 25.628,91 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.858,45 punti. In moderato rialzo il(+0,59%), come l'S&P 100 (0,3%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,70%),(+0,48%) e(+0,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,57%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,06%),(+1,37%),(+1,30%) e(+1,21%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,94%.Al top tra i, si posizionano(+10,99%),(+2,76%),(+2,62%) e(+2,34%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -18,65%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,75%.Vola, con una marcata risalita del 2,42%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,70%.