La Turchia spaventa i mercati europei

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta in rosso. Piazza Affari viene trascinata al ribasso da, Paese dove è attivo l'istituto di Piazza Gae Aulenti. Secondo la stampa straniera,L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,50%, dopo che il cross ha bucato la soglia degli 1,15 dollari, scontando le dichiarazioni arrivate dalla banca centrale europea.L'è sostanzialmente stabile su 1.210,5 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 66,81 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i 259 punti base, con un aumento di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,93%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,54%. Giù anche-0,67% e-1,09%.del(-1,57%), che ha toccato 21.295 punti.Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-2,31%),(-1,71%) e(-1,62%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,89%) e(+2,48%) forti entrambe dei risultati semestrali . In caduta libera, invece,, che affonda del 3,21%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,22 punti percentuali.Tra i ribassi, pesante la discesa di, che continua la seduta con -4,32%.del FTSE MidCap,(+2,55%),(+1,47%),(+0,86%) e(+0,74%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,94%.