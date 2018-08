Wall Street viaggia ancora in forte calo al giro di boa

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo la pessima chiusura dei mercati europei . A penalizzare i mercati mondiali sono tornate le preoccupazioni perfra USA e Cina e, che rischia di propagarsi a macchia d'olio in UE.Ciò ha spinto il dollaro ai massimi degli ultimi 13 mesi, innescando acquisti sugli asset più sicuri ed una fuga generalizzata dall'azionario.Ilaccusa una discesa dell'1,11%; sulla stessa linea lo, che continua la giornata a 2.808,02 punti. Pessimo il(-1,65%), come l'S&P 100 (-1,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,75%) e(+0,44%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,04%),(-1,60%) e(-1,59%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,18%),(+0,73%) e(+0,70%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,95%.Sensibili perdite per, in calo del 3,14%.In apnea, che arretra del 3,08%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,35%.Tra i(+0,64%),(+0,55%) e(+0,52%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,52%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,24%.Affonda, con un ribasso del 4,85%.Crolla, con una flessione del 4,76%.