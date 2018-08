Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,25% a 25.822,29 punti; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.862,96 punti. Poco sopra la parità il(+0,35%); sui livelli della vigilia lo(+0,18%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,89%),(+0,75%) e(+0,68%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,77%) e(-0,72%).Tra i(+2,68%),(+2,41%),(+1,21%) e(+1,15%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,43%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,14%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,11%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,95%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,36%),(+3,89%),(+3,42%) e(+3,14%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,32%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,95%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,83%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,74%.