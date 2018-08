Apertura cauta per Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

Walmart

Chevron

Intel

United Technologies

Pfizer

Mercadolibre

Qurate Retail

Netflix

Analog Devices

Texas Instruments

Intel

(Teleborsa) -, che avvia la seduta segnando livelli lievemente inferiori alla parità. Nessuna variazione significativa per il(-0,03%) che si attesta sui valori della vigilia a 25.813,98 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.860,1 punti. In moderato ribasso il(-0,03%); sulla parità lo(-0,06%).Dal fronte macroeconomico USA in crescita le richieste di mutui settimanali, mentre si attende il dato sulle scorte di petrolio settimanali.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,57%.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento sono(+0,77%) e(+0,61%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,23%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,07%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.(+2,60%),(+0,78%) e(+1,26%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,65%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,23%.