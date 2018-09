Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -in vista dell'incontro decisivo di domani, 5 settembre 2018, a Washington tra le delegazioni di USA e Cina per scongiurare dazi per ulteriori 200 miliardi . Si attendono risposte positive anche dal meeting tra Stati Uniti e Canada per concludere un accordo sostitutivo del NAFTA si attende il PMI e l'ISM manifatturiero oltre alle spese per costruzioni , proseguendo la serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi. Sulla stessa linea l', che retrocede a 2.894,43 punti. Poco sotto la parità il(-0,41%), come l'S&P 100 (-0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nel listino, i settori(-1,62%),(-0,68%) e(-0,45%) sono tra i più venduti.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,6%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-2,37%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,79%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,39%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,08%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,07%),(+1,79%),(+1,15%) e(+0,98%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-6,84%. In caduta libera, che affonda del 5,86%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,93 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 4,24%.